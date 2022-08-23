Организации Объединенных Наций (ООН) столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру, сообщает газета The New York Times.

Как рассказал глава управления ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффит, в 2022 году подразделениям организации для оказания помощи более 200 миллионам человек потребуется 48,7 миллиарда долларов. Однако за более чем семь месяцев удалось собрать менее трети этой суммы. «Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели. В первую очередь потому что число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, быстро растет», — заявил он.

В организации также указали, что основная часть помощи поступает от таких стран-доноров, как США, ЕС, нескольких отдельных европейских стран, Японии и Канады. При этом доноры могут оставить на усмотрение ООН, куда направлять средства. Однако, как отмечается в материале, в большинстве случаев доноры выделяют деньги на конкретные программы и государства. При этом значительно больше денег направляется на оказание помощи украинцам, чем жителям других регионов, подчеркивает NYT.

Среди причин нехватки финансирования в ООН отметили конфликт в Украине, ситуацию в Афганистане, продовольственный кризис и последствия пандемии COVID-19.