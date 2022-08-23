Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера. Ввиду угрозы, исходящей от России при президенте Владимире Путине, Германия не может пойти на подобные риски. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства, передает DW.

«Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО», — приводит его слова агентство AFP. Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по альянсу «поддержку в рамках обязательств», как это предусмотрено статье 5-й Договора о НАТО. «Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий — а такие в мире были», — добавил представитель военного ведомства.