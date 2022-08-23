Хаи продолжают жить в своем выдуманном мире, где присутствуют все их несбыточные мечты. Пройдясь по закоулкам больной фантазии армян, можно встретить «великую Армению от моря до моря», услышать стоны несуществующих 1,5 миллиона «жертв геноцида армян». А если заглянуть вглубь неадекватного восприятия реальности, то можно познакомиться и с «арцахом».

Только вот жизнь в иллюзорном мирке никоим образом не отражается на реальной геополитической картине в регионе, которая видится нашим соседям исключительно в черных красках.

Сегодня карабахская проблема, если не учитывать сепаратистский огрызок, решена. И как показывают события, и бандитский режим в Ханкенди доживает свои последние дни. И армяне, которые позарились на азербайджанские земли, прекрасно это понимают.

Осознают, но в силу своей немощи и откровенного страха перед азербайджанскими воинами, которые могут вновь преподать им урок, каштаны хаи предпочитают из огня таскать руками русских.

И это несмотря на то, что после Второй Карабахской войны в своем позорном поражении Армения обвинила… Россию. Это уму непостижимо. Ведь в ходе 44-дневной войны из России каждый день в Армению летали самолеты с военными грузами. Но и это не помогло.

И чем же армяне отплатили Москве после войны? Антироссийскими выступлениями, в ходе которых Кремль обвиняли в предательстве.

Я понимаю, что мегаломания, самовлюбленность и вера армян в исключительность своей нации зашкаливает, но обвинять Россию в предательстве Армении – это перебор. Создается впечатление, что хаи не понимают: по всем параметрам, в любой сфере Армения перед Россией такой пустяк, что об этом смешно даже говорить.

Тем не менее, в Армении вынуждены констатировать неоспоримый факт: Москва сегодня является гарантом…нет, не безопасности Армении. Российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе, обеспечивает безопасность карабахских экстремистов.

Мало того, в зоне безответственности РМК российские военнослужащие обеспечивают все условия для провокаций армянских боевиков на азербайджанской земле. Сегодня Россия спасительная соломинка для хаев, которые не желают смириться с реальностью.

Потому обращение депутата армянского парламента (ну, как обращение, кляуза школяра) особого удивления не вызвало. Как только жареный петух клюет в известное место, армяне тут же падают ниц перед Москвой, слезно умоляя «спасти от очередного геноцида».

Так, депутат парламента Армении Тагуи Товмасян написала в соцсети, что ранее обратилась в посольство в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора в контексте эскалации, имевшей место в начале августа.

Ответ посольства России был скорым: «Российские миротворцы предпринимают все возможные усилия для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе».

В посольстве отмечают, что и в Ереване, и в Баку неоднократно подчеркивалась важная роль российского контингента, дислоцированного в Карабахе. Российская сторона готова и впредь оказывать всяческое содействие нормализации связей между Арменией и Азербайджаном.

Товмасян также обращала внимание российской стороны на процесс передачи Азербайджану сел Забух, Сус, города Лачин.

По ее словам, она проинформировала посла Сергея Копыркина о возникших трудностях для жителей этих населенных пунктов, нехватку людских, технических и транспортных ресурсов для организации эвакуации. Товмасян просила Копыркина содействовать в вопросе продления сроков передачи населенных пунктов.

В комментарии посольства говорится, что ситуация вокруг Лачинского коридора должна быть урегулирована в соответствии с 6 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В заявлении же сказано, что в течение трех лет будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Как мы видим из ответа российского посольства, армянское нытье и им порядком набило оскомину. Впечатление такое, что в Армении то ли читать не умеют, то ли «прикинулись шлангом». Это, во-первых.

Во-вторых, с какой стати депутат другой страны вдруг озаботилась судьбой жителей, проживающих в Азербайджане? Ведь не раз говорилось: если армяне хотят жить в нашей стране, они должны жить по азербайджанским законам. Если нет, то должны убраться с наших земель. Альтернативы этому нет. И никакие российские миротворцы в этом вопросе не помогут.

Что касается так называемых «трудностей», о которых говорит Товмасян, то ей лучше почаще заходить в социальные сети и знакомиться с вандализмом армян. И в данном случае ни азербайджанцы не виноваты, ни русские – не предатели…

Фарид Теймурханлы