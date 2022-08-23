Британская авиакомпания British Airways сообщила в понедельник, что отменит дополнительные рейсы до конца октября и тысячи рейсов зимой. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя авиаперевозчика.

«Хотя подавляющее большинство наших клиентов совершат поездку, как и запланировано, и мы сохраним ключевые направления [осенних] каникул середины семестра, нам придется пойти на дальнейшие отмены рейсов до конца октября. В дополнение мы заранее предупреждаем клиентов, которые воспользуются нашими услугами зимой, о некоторых изменениях графика, что будет включать совмещение некоторых наших ближнемагистральных рейсов», — приводит его слова телеканал Sky News.

По информации телеканала, всего до конца марта под сокращение попадут 8% или около 10 тыс. рейсов авиакомпании. В начале августа British Airways приостановила продажу билетов на ближнемагистральные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу на неделю из-за нехватки персонала в воздушной гавани. Подобные меры были приняты в связи с тем, что ранее руководство Хитроу ввело ограничения на число пассажиров, которые могут ежедневно пользоваться воздушной гаванью. Аэропорт в настоящее время может обслуживать не более 100 тыс. человек в день.

Руководство самого загруженного аэропорта Великобритании объявило о серьезных ограничениях его работы в начале июля, когда в аэропорту стали скапливаться небывалые очереди из-за нехватки обслуживающего персонала.