Google Pay интегрирован в систему местных банков.
В настоящее время функция Google Pay полностью функциональна, и в ближайшие дни банки предоставят информацию о запуске сервиса.
Отметим, что ранее в стране заработало приложение Apple Pay.
Google Pay интегрирован в систему местных банков.
В настоящее время функция Google Pay полностью функциональна, и в ближайшие дни банки предоставят информацию о запуске сервиса.
Отметим, что ранее в стране заработало приложение Apple Pay.
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