Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что страна при поддержке польского правительства получила новую партию из пяти тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, передает РИА «Новости».

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет из любой точки планеты.

«При поддержке польского правительства — это 100% их помощь — мы получили новую партию Starlink», — рассказал Федоров.

Он уточнил, что с учетом этой новой партии у Украины есть уже порядка 20 тысяч терминалов. В результате вся критическая инфраструктура страны получит возможность быть на связи несмотря на перебои со светом и интернетом.