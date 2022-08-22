Власти КНР призывают США к соблюдению принципа «одного Китая» на фоне очередного визита американских политиков на Тайвань, сообщается на сайте МИД КНР.

Как заявили в ведомстве, Пекин выражает решительный протест Вашингтону из-за приезда в Тайбэй губернатора штата Индиана Эрика Холкомба.

«Китай всегда решительно выступал против официальных контактов США с Тайванем — в любой форме и под любым предлогом, КНР уже сделала американской стороне строгое представление в связи с визитом губернатора Индианы Холкомба на Тайвань», — говорится в сообщении.

В МИД Китая также отметили, что власти США обязаны прекратить любые формы обменов с Тайванем, который является неотъемлемой частью КНР. В ведомстве подчеркнули, что тайваньский вопрос остается ключевым и крайне чувствительным в американо-китайских отношениях.