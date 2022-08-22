Иран и Россия планируют подписать соглашения для расширения совместного сотрудничества в областях судостроительной, авиационной и автомобильной промышленности. Об этом заявил министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Реза Фатеми Амин.

Министр по прибытии в Москву для участия в московской выставке автомобилей и запасных частей «Автомеханика» сообщил о начале экспорта газовых турбин и наукоемких продуктов в Россию, указав на возможности для углубления ирано-российских отношений.

«Начало двустороннего сотрудничества в судостроительной, авиационной и автомобильной сферах стоит на повестке дня данного визита», добавил он.

Фатеми Амин также заявил о присутствии 50 иранских компаний на московской выставке. «Мы заранее планировали для взаимодействия иранских и российских автопроизводителей», отметил министр.