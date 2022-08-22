Премьер-министр Финляндии Санна Марин прошла тест на наркотики в связи с обвинением в их употреблении после скандала из-за попавших в СМИ видеозаписей, на которых она бурно веселится в компании друзей, и получила отрицательный результат. Об этом сообщил финский телеканал Yle.

По информации телеканала, результат теста премьер-министра на наркотики, проведенного в прошлую пятницу, был получен сегодня, и «он оказался отрицательным». Уточняется, что процедуру тестирования премьер оплатила самостоятельно.