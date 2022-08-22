Новая система денежных переводов связала Азербайджан и Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«В результате сотрудничества между ООО «Азерпочт» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и ООО «Международный банк Азербайджана — Москва» представлен новый альтернативный канал денежных переводов из России в Азербайджан. Посредством системы денежных переводов «Гранат», внедренной в «Азерпочт», граждане Азербайджана смогут получать переведенные из России денежные средства в центральных почтовых отделениях по всей республике», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на начальном этапе система денежных переводов «Гранат» будет действовать в трех почтовых отделениях Баку и в центральных отделах обслуживания, функционирующих в районных центрах по всей стране. «В ближайшее время, в зависимости от спроса, планируется внедрение этой системы и в других почтовых отделениях», — добавили в министерстве.

Перевести денежные средства можно через пункты «МБА — Москва» в России и мобильное приложение «Гранат», а также через партнерские пункты обслуживания.