Одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических районах по поручению Президента Ильхама Алиева, играющего важную роль в социально-экономической развитии освобожденных сел и районов, является автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы.

Это двухполосная дорога протяженностью 28,5 км и IV технической категории. Вдоль дороги, проходящей через территорию со сложным рельефом в Губадлинском районе, и ведущей в село Эйвазлы, продолжаются широкомасштабные строительные работы.

Дорога проходит через села Махмудлу, Хыдырлы, Мюшканлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы Губадлинского района.