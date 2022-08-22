Начиная с ноября Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает сербское издание Telegraf.

В своем обращении к народу Вучич затронул тему возможной отмены Европрайда в Белграде. Он заявил, что вместо серьезных вопросов общество уделяет значительное внимание обсуждению глупостей.

«Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое», – сказал глава Сербии.