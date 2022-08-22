Российский философ Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери Дарьи.

Его комментарий опубликован, как утверждается, по его просьбе в телеграм-канале учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля „Традиция“ на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина.

Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне.

Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили…

Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.

Наша сердца жаждут не просто мести или возмездия Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!

Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», — говорится в комментарии Дугина.