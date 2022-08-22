В Шуше состоится международная научно-практическая конференция «Экономика культуры: импульсы развития из Шуши”, сообщили в Министерстве культуры.

Конференция пройдет 18-19 сентября при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Шуша, Министерства экономики, Министерства культуры, Университета АДА, Фонда возрождения Карабаха и Института экономики НАНА.

На конференции будут заслушаны доклады по различным направлениям, проведены обсуждения.