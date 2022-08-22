При поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства здравоохранения Азербайджана украинские дети проходят курс реабилитации в Баку, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Санаторно-курортном реабилитационном центре Министерства здравоохранения 28 украинским детям в возрасте от 7 до 17 лет, оставшимся без попечения родителей, проведен лабораторно-инструментальный метод исследования, включающий общее педиатрическое обследование.

В настоящее время психиатрами и психологами центра проводится осмотр украинских детей, после чего они будут обследованы физиотерапевтом и реабилитологом. Нуждающимся в физиотерапевтических процедурах будет назначен курс лечения.

В Санаторно-курортном реабилитационном центре украинским детям созданы все условия для эффективного проведения своего досуга. Также для детей из Украины подготовлена культурная программа. Предусмотрено их ознакомление с достопримечательностями столицы, в том числе поездки и экскурсии в исторические памятники и музеи.