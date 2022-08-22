В Грузии из-за лесных пожаров горит город-курорт Боржоми.

В некоторых местах огонь подходит к населенным пунктам. Власти активно мобилизуют людей и технику из других регионов страны. Леса в курортной зоне горят уже третий день.

Между тем, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал указ об использовании Сил обороны Грузии в борьбе с пожаром.

В тушении пожара также участвуют около 300 пожарных и 300 сотрудников отдела специального назначения МВД. Привлечены вертолеты пограничной полиции.