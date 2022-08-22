Сегодня с 10:00 приостановлено газоснабжение 1200 абонентов поселка Химиков г. Сумгайыта, говрится в обращении Сумгайытского газового эксплуатационного участка ПО «Азеригаз».

Газоснабжение приостановлено до завершения ремонтных работ.