Сегодня с 10:00 приостановлено газоснабжение 1200 абонентов поселка Химиков г. Сумгайыта, говрится в обращении Сумгайытского газового эксплуатационного участка ПО «Азеригаз».
Газоснабжение приостановлено до завершения ремонтных работ.
Сегодня с 10:00 приостановлено газоснабжение 1200 абонентов поселка Химиков г. Сумгайыта, говрится в обращении Сумгайытского газового эксплуатационного участка ПО «Азеригаз».
Газоснабжение приостановлено до завершения ремонтных работ.
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