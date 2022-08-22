Дискуссия о приостановке выдачи туристических виз гражданам России набирает обороты, и ряд европейских стран уже предприняли меры. Немецкие политики призывают к всеобъемлющему регулированию на уровне ЕС, пишет Der Spiegel.

«Отпускные визы для россиян должны быть остановлены. Местом отдыха для россиян должны быть не Париж и Порту, а Пхеньян и Пекин», — заявила заместитель лидера фракции «Союз» в Бундестаге Андреа Линдхольц (ХСС).

Она отметила, что речь идет о подаче четких сигналов населению России.

Депутат Европарламента Деннис Радтке (ХДС) заявил, что «невыносимо, что русские отдыхают в Европе и тратят свои деньги, как ни в чем не бывало». По его словам, любой, кто хочет остановить Путина, не должен сдаваться сейчас, а должен ввести запрет на туристические визы для граждан России.