Армяне полностью оставили село Забух. Об этом сообщил бывший житель этого села, председатель партии «Демократическое единство» Сурен Петросян.

Лачин и близлежащие к нему селения были оккупированы армянской армией в 1992 году, а в последующие годы здесь расселились армяне, вывезенные из Сирии и Ливана.

Армянскому населению, проживающему в городе Лачин, а также селах Забух и Сус, предписано покинуть регион до 25 августа в соответствии с трехстороннем заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года