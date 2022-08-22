Инициативы по примирению сирийской оппозиции и президента Сирии Башара Асада обсудит на заседании правительства Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Sabah.

По информации издания, инициативы по примирению поддерживает председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Эта партия считается союзником Эрдогана по правящей коалиции.

Кроме того, по данным СМИ, Эрдоган и Асад впервые за 10 лет могут встретиться на саммите ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.