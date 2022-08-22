Цена газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные торгов.

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Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше $2 800 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, продолжая расти на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта агрегата. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 862 за 1 тыс. куб. м, или €275,965 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 13% рос