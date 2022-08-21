Индия и США находятся на «продвинутой стадии» переговоров о приобретении индийской стороной 30 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B Predator. Как сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники, сумма сделки составляет более $3 млрд.

Источники агентства указали, что переговоры между Нью-Дели и Вашингтоном о закупках американских беспилотников ведутся, и опровергли появившиеся ранее сообщения о том, что сделка больше не обсуждается. «Программа приобретения MQ-9B находится на продвинутой стадии обсуждения между правительствами США и Индии», — приводит издание слова источника.

По этим данным, аппараты, которые Индия намерена приобрести, являются вариантом БПЛА MQ-9 Reaper, который использовался для запуска ракеты, уничтожившей в прошлом месяце лидера группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири в центре Кабула.

Эти БПЛА Индия намерена приобрести для трех видов вооруженных сил, поскольку аппараты могут выполнять различные функции, включая морскую разведку, борьбу с подводными лодками, атаки наземных целей и наведение на цель за горизонтом. США одобрили продажу ударных БПЛА Индии в 2019 году. Индийские ВМС в 2020 году взяли в аренду два разведывательных беспилотника Predator, чтобы использовать их для проведения разведки морских границ.