Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подтвердили, что продолжат поддерживать Украину, об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства.

«Во время совместного телефонного разговора премьер-министр, президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули их непоколебимую приверженность поддержке Украины».

Лидеры стран подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов и приветствовали недавние переговоры по обеспечению поездки экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.