Политолог и журналист Максим Шевченко высказался о гибели Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина. Он полагает, что целью была именно она, а неё отец, как это предполагают многие.

«Даша Дугина была удивительной, солнечной и бесконечно любившей отца и мать (философов) девушкой.

Она посвятила себя философии и самому утончённому интеллектуализму, свободно владела несколькими языками, прекрасно разбиралась в европейской и русской литературе.

Политическим сюжетам евразийства и имперства она, вслед за отцом, отдала душу и, как оказалось, жизнь.

Не исключаю, что целью была именно она. Последствия теракта тщательно продуманы.

Циничные убийцы понимали, что, убив Дугина, они создадут сакрального мученика — философа, образ которого мобилизует многих.

Убийством его любимой дочери, они рассчитывают сломать и нанести смертельный удар и по самому Дугину, заставив его молчать, погрузиться в чёрное горе.

Акт политического и духовного терроризма в чистом виде.

Дугин много лет символизирует и интеллектуально проектирует радикальный антилиберализм и политическое антизападничество.

Нанесение удара именно по нему и его семье — демонстрация намерений со стороны либерального прозападного истеблишмента (единого для России, Украины и всего постсоветского пространства) не допустить «консервативной революции» и политической консолидации всех антилиберальных сил.

По мере развития общего кризиса, перспективы таковых становятся все более отчётливыми.

Причём не только в России, но, главное, в Европе, где голос Дугина очень весом и слышен среди националистов, традиционалистов и врагов «Европейского союза», НАТО и евро-антлантистского единства.

Предстоящие осень и зима станут серьёзным испытанием для правящего в Европе либерального истеблишмента.

Катастрофический рост цен, толпы завезённых мигрантов, усталость от ковидных и иных запретов — все это способствует росту радикальных партий, движений и идей.

Как слева, так и справа.

Дугин, безусловно, является одним из конструкторов и интеллектуальных лидеров «чёрного интернационала» антилибералов.

Он свободно говорит практически на всех европейских языках.

Удар по нему это и удар по ресурсу и потенциалу европейской «консервативной революции».

Дугин пользуется известностью и огромным уважением в этих кругах.

Либеральные элиты Запада и России это практически одно целое (российские, естественно, чуть ниже).

Страхи и цели у них общие — власть денег и тех, кто верит в деньги, на вечные времена.

Я бы все не вешал только на «бандеровцев-инициативников».

Ставки слишком велики.

Что касается Турции, то я знаю, что в этой стране убийство Дарьи Дугиной восприняли как личное горе значительное число людей на серьёзных уровнях власти.

Александр Дугин любим и уважаем в Турции многими интеллектуалами и политиками, военными и гражданскими.

В том числе, и лично Эрдоганом, членами его семьи.

Для турецкой стороны эта смерть и горе в семье Дугиных явятся, безусловно, знаковыми вехами определения стратегии по отношению к Украине и России.

Если это сделали украинские спецслужбы и, если это будет доказано, то по турецко-украинским отношениям неизбежно пройдёт серьёзная трещина.

Ликование украинской стороны в социальных сетях (не совсем приличное, с точки зрения традиционной части турецкого общества) по поводу смерти Дарьи Дугиной только дополнительно усиливает негативный резонанс от происшедшего в турецком общественном мнении», — написал Шевченко в своём телеграм-канале.