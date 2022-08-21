Боевые самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вновь пересекли середину Тайваньского пролива, которая играет роль условной разделительной линии между КНР и Тайванем, сообщают в пресс-службе Министерства обороны Тайваня.

Сообщается, что всего Тайваньский пролив пересекли 12 истребителей и пять кораблей Китая, участвующих в военно-морских учениях близ тайваньской границы.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в любой момент готова начать воевать против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова.