Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла РПК) Мыхйеддин Гуло, один из руководителей т.н. «военной академии» террористов под названием Хебат Дерик, сообщает «Анадолу».

Как сообщили источники безопасности, «академия» функционировала в провинции Хасеке на севере Сирии.

На территории лагеря осуществлялась идеологическая и боевая подготовка террористов.

Гуло был ликвидирован 9 августа в районе Эль-Камышлы на севере Сирии.

Сообщается, что Гуло принимал активное участие в планировании атак на турецкие силы безопасности, участвовал в боях против Сирийской освободительной армии.

В т.н. «академии «Хебат Дерик» террористов обучали пользоваться оружием, изготовлению бомб и планированию покушений.