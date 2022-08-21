Администрация Джо Байдена пытается успокоить израильские власти по поводу возможного заключению ядерной сделки с Ираном, сообщили источники Axios. Израиль выступает против восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Если сделка будет заключена до выборов в ноябре, то это позволит оппозиционеру экс-премьеру Биньямину Нетаньяху критиковать действующего главу правительства Яира Лапида.

По информации издания, последнюю неделю сотрудники Белого дома заверяли израильских коллег, что США не пошли на уступки Ирану и наоборот: Тегеран пошел на встречу Вашингтону и согласился отказаться от требования исключить Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций. «Сделка может быть ближе, чем две недели назад, но результат остается неопределенным… В любом случае она не кажется неизбежной»,— сказал источник Axios.

Источники издания в Израиле подтвердили факт переговоров с Вашингтоном. «Мы не успокоились. Мы весьма обеспокоены»,— сказал один из них. 23 августа в Вашингтоне пройдет встреча главы Совета по национальной безопасности Израиля Эяля Хулата с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.