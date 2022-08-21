Россияне пытаются использовать Турцию для обхода санкций, введенных США и другими странами после вторжения РФ в Украину. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра финансов США в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Юнусом Элиташом подчеркнул важность прилагаемых всем цивилизованным миром усилий по внедрению новых санкций против РФ.

По словам Адейемо, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину санкции против Москвы ввели более 30 стран.