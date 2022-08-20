Внимание многих в нашем регионе привлекла состоявшаяся в пятницу в Брюсселе встреча помощника президента Азербайджана по международным отношениям Хикмета Гаджиева с главой Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Об этом диалоге сообщил в своем аккаунте в Твиттер спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Хорошие и содержательные переговоры состоялись сегодня в Брюсселе между Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном по армяно-азербайджанским отношениям с участием Евросоюза», — написал Тойво Клаар.

О темах обсуждений не сообщается. Ранее глава Евросовета (президент ЕС) Шарль Мишель заявлял, что готовится к очередной встрече с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Возможно, что эти переговоры были подготовкой к предстоящему саммиту президентов под эгидой Брюсселя.

Таким образом, произошедшее свидетельствует о том, что переговорный трек под патронажем ЕС не ушел в прошлое – а именно по этому поводу выражали сожаления последние месяцы многие наблюдатели.

Интересно, чему именно была посвящена эта встреча в Брюсселе? Действительно ли это может быть подготовительным этапом к очередным прямым переговорам между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном? Если так, то что стороны намерены обсудить между собой в нынешних условиях? Из чего состоит основная повестка между Баку и Ереваном сейчас? И как сегодня относится Москва к таким встречам сторон под эгидой Брюсселя?

Отвечая на эти вопросы «Минвала», политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу заявил, нынешняя встреча в Брюсселе является именно предвестником новых переговоров главы правительства Армении и президента Азербайджана.

Потому что Брюссель не намерен прерывать переговорный процесс, начатый под патронажем и по инициативе руководства Европейского Союза.

«Естественно, самый главный, ключевой вопрос сегодня для региона, и не только для региона – а для всех геополитических игроков, имеющих интересы на Южном Кавказе, это достижение мира, подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Поэтому Брюссель будет стараться до конца, он не будет отступать. Я не думаю, что Брюссель в этом вопросе одинок и за ним не стоит Вашингтон. Скорее всего, это инициатива и попытка коллективного Запада в целом. И я не исключаю, что совсем скоро состоится именно такая встреча. По крайней мере, будет попытка организовать эту встречу», — полагает аналитик.

Что касается Москвы, она относится к этому, естественно, несколько ревниво, отметил Оруджлу. Хотя всеми силами старается не показывать этого, и даже приветствует мирный процесс, приветствует прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. «Она даже предлагает провести такую встречу в Москве, однако последнее ее предложение осталось без ответа фактически с обеих сторон – ни Армения, ни Азербайджан не отреагировали на это. Конечно, это раздражает Москву, она понимает, что теряет геополитическую инициативу в регионе, и она будет реагировать. Каким образом реагировать? Это уже другой вопрос. Но можно понять, что у Москвы есть намного больше рычагов воздействия на наши страны, чем мы себе представляем.

Особенно недавний взрыв оптового рынка в Ереване и те обсуждения в армянском обществе, свидетелями которых мы стали, показали, что отношение к России в Армении не такое уж лояльное как у нас иной раз думают. То есть, Москва теряет в общественном мнении, Москва теряет влияние в политических кругах обеих наших стран, и она должна действовать. В противном случае, Москва проиграет в регионе. А тут еще и Евросоюз перехватывает инициативу. Конечно, российская сторона будет всячески противодействовать этому процессу, но не станет делать это в открытую. А как это делать обходными путями – на это у нее есть большой опыт и достаточно ресурсов. Но все-таки я думаю, что скоро встреча между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном при содействии ЕС состоится», — заключил наш собеседеник.

Самир Ибрагимов