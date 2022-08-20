На Западе не исключают, что и Вашингтон, и Москва могут пойти на эскалацию, но предполагают, что катастрофы можно избежать. Мало кто считает, что армия США будет вовлечена в сражения, или Россия пойдет на применение ядерного оружия. Об этом пишет Foreign Affairs.

«Но риск эскалации значительно больше, чем принято думать, итогом может стать как большая война в Европе, так и возможное ядерное уничтожение – так что стоит побеспокоиться. США могут вступить в конфликт, отчаявшись предотвратить поражение Украины, а Россия тогда может применить ядерное оружие. Шансов на разумный компромисс очень мало. Последствия могут быть катастрофическими: количество погибших и масштабы разрушений превысят жертвы Второй мировой войны», — пишет издание.

США открыто объявили о намерении исключить Россию из числа супердержав. Более того, увязали свою репутацию с исходом войны в Украине. В случае победы России позиции Вашингтона на мировой арене будут серьезно подорваны, отмечает Foreign Affairs.

«Вопреки распространенному мнению на Западе, Москва вовсе не стремится завоевать Украину и включить ее в состав Великой России. Россия озабочена тем, чтобы Украина не превратилась в бастион Запада у ее границ и не вступила в НАТО.

Угроза для России со стороны США сейчас больше, чем до 24 февраля, главным образом, потому, что администрация Байдена настроена навсегда ослабить Россию и вернуть территории Украине. Москва не может позволить себе проиграть. А Киев настроен получить не только утраченные территории, но еще и Крым. Все это не оставляет места для компромисса.

Вероятный сценарий: украинская армия проигрывает и Россия собирается одержать сокрушительную победу. США могут попытаться принять участие в боях, убедив себя, что ограниченное применение силы спасет Украину. Либо, отчаявшись, Киев может нанести крупномасштабные удары по российским городам в надежде на ответ Москвы, который вынудит США вмешаться. Еще один сценарий – это непредвиденное событие, например, столкновение российских и американских истребителей над Балтийским морем.

У конфликтов своя логика и трудно предсказать их ход. К сожалению, здесь компромисс почти не возможен. Администрации Байдена нужно было вести диалог с Россией до спецоперации в феврале, а сейчас заключать сделку уже поздно. Остается надеяться, что лидеры смогут избежать катастрофической эскалации», — пишет издание.