В последние дни наиболее обсуждаемой темой является взрыв в торговом центре «Суралу» в Ереване. По данному поводу было немало версий, вплоть до самых невероятных. Были также версии о том, что в инциденте не обошлось им без руки Москвы для дискредитации «непослушного» армянского премьера Никола Пашиняна.

Своим видением данного вопроса в беседе с Minval.az поделился политолог Фархад Мамедов.

По словам нашего собеседника, вокруг данного инцидента строится немало теорий заговора, конспирологических версий. «Суть всей этой конспирологии сводится к одному: случайностей не бывает».

Как отметил политолог, важен не сам факт инцидента, а его последствия. «Власти Армении напрочь отметают возможность террористического акта. Кроме того, в данном случае необходимо учесть и российский фактор», — сказал Фархад Мамедов.

По мнению политолога, масштаб критики на российском информационном поле не соразмерим с тем, что произошло в Ереване. Но мишень критики был предопределен. Появился повод раскритиковать правительство Пашиняна.

В данном контексте может возникнуть вопрос: «Могут ли реваншисты воспользоваться ситуацией?».

По мнению Фархада Мамедова, нужно учесть и тот аспект, что данный ТЦ был построен при поддержки «реваншистов».

Наш собеседник отметил еще один немаловажный нюанс. Как известно, после инцидента в «Суралу», армянское общество взъелось на Москву.

«Тем не менее, и этот фактор не поможет реваншистам. Они себя полностью дискредитировали. В то же время, нельзя забывать о западном векторе армянского правительства. Конспирология западного толка подрывает веру в российские устои, и сие ведет избавлению от влияния «старшего брата», — сказал он.

Фархад Мамедов отметил еще один момент. Возможно ли, что Россия воспользуется «странной случайностью» и снова станет ментором на Южном Кавказе.

«В принципе, Москва ничего и не теряла. Вопрос в другом: в поствоенный период Кремль пытается закрепить свое влияние», — сказал политолог.

Продолжая тему российского фактора, политолог сказал: «Армянские власти своими действиями являются неким внешним раздражителем для России. Тут уместно напомнить и вопрос Лачинского коридора, и Зангезурского».

Фархад Мамедов также отметил, что в последнее время прозападный крен Армении более чем очевиден. «Мы видим, как власти Армении пытаются привнести западный оттенок в армяно-азербайджанский конфликт. И в этом отношении, Кремль, безусловно, старается сохранить элементы давления на официальный Ереван», — резюмировал политолог.

Фарид Теймурханлы