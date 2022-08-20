Соединенные Штаты Америки в ближайшие несколько недель закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для доставки продовольственной помощи из портов, не заблокированных войной.

Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, пишет AP.

Конечные пункты назначения этого зерна пока не определены, продолжаются обсуждения. Вероятно, его направят в Африку, так как именно там последствия засухи в этом году вызвали наиболее сильную нехватку продовольствия.

По словам Бизли, запланированная поставка более чем в шесть раз превышает количество зерна, которое первое организованное ими судно из Украины доставляет людям на Африканском Роге.