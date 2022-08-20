Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере. Об этом сообщает агентство LETA.

«В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере», — пишет агентство со ссылкой на Минобороны Латвии.

Эти меры затронут сферы отопления, электричества, ремонтные работы и прочее, уточняется в сообщении.

Как отмечает агентство, Минобороны уже координирует меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями, также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.