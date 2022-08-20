Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал крайне важным для мировых рынков обеспечение беспрепятственного вывоза по Черному морю сельхозпродукции из Украины и России, передает ТАСС.

«Увеличение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — сказал Гутерриш на пресс-конференции с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром в стамбульском Совместном координационном центре (СКЦ).

Гутерриш также сообщил, что ООН работает с США и ООН над снятием преград, связанных с вывозом не находящихся под санкциями сельхозпродукции и удобрений из России. По его словам, они касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов. «Очень важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали для того, чтобы они [Россия] вышли на рынки», — сказал Гутерриш.