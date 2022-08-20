Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил в субботу, что Швеция и Финляндия пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к террористической деятельности, экстрадиции которых от них требует турецкая сторона.

«Швеция и Финляндия до сегодняшнего дня не выдали Турции ни одного человека, причастного к террористического деятельности. Мы обновили наши запросы об экстрадиции, которые ранее были отвергнуты. Пока на них нет ни положительного, ни отрицательного ответа», — приводит слова министра телеканал NTV.