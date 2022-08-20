Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях обратился к украинскому боксеру Александру Усику, который встретится представителем Великобритании Энтони Джошуа, передает Minval.az .

«Пускай это боксерский поединок, но нам важны победы во всем. Усик выйдет в ринг под гимн Украины и с украинским флагом. Миллионы людей по всему миру будут следить за реваншем Усика и Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы в тебя верим, болеем и держим кулаки», — сказал Кличко.

Бой Усика и Джошуа станет главным событием вечера бокса в Джидде. Поединок должен начаться 20 августа приблизительно в 23:00 мск.