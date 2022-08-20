Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо как можно быстрее завершить при помощи переговоров. Как передает Minval.az, об этом заявил бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер телеканалу CNN.

«Если военный конфликт на Украине будет затягиваться, то это станет похоже на Первую мировую войну и, вероятно, начнется эскалация», — сказал он.

При этом он выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России.