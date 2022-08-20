Владелец Facebook Meta заблокировала одну из самых влиятельных групп США, выступающих против вакцинации за распространение дезинформации о Covid-19.

Организация Children’s Health Defense (CHD), которая критиковала вакцины от Covid, обвинила Meta в подавлении ее прав на свободу слова.

«Facebook выступает как суррогат крестового похода федерального правительства, направленного на то, чтобы заставить замолчать всю критику драконовской политики правительства», — заявил в пресс-релизе основатель CHD Роберт Кеннеди-младший, племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди.

Представитель Meta Аарон Симпсон сообщил AFP, что аккаунты группы в Facebook и Instagram были заблокированы. Запрет был наложен после неоднократных нарушений правил соцсети о дезинформации.

CHD заявила, что за ее учетными записями в социальных сетях следят сотни тысяч человек, и действия Meta стали неожиданностью.

CHD утверждала, что запрет может быть связан с иском, который она подала против Meta, обвинив технологического гиганта в нарушении прав на свободу слова.