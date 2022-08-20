Министерство труда и социальной защиты приступило к реализации программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе, сообщили на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

Председатель коллегии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается работа по организации услуг населению и их электронизации.

Было отмечено, что в селе Агалы Зангиланского района в мае этого года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был открыт первый пункт обслуживания Smart DOST. Проектные работы Шушинского филиала DOST также уже завершены. Освобожденные от оккупации территории будут полностью охвачены услугами DOST по этой программе.