Кабинет министров внес изменения в «Положение о начислении и выплате выплат по обязательному государственному социальному страхованию и пособий работникам, временно утратившим трудоспособность».

Согласно изменениям, все доходы, а не часть доходов застрахованного лица, привлекаемого к обязательному государственному социальному страхованию, учитываются при расчете размера пособия с учетом заработка. При этом, в автоматизированном порядке добавляется норма о назначении и выдаче пособия на детей, родившихся после 31 декабря 2020 года.