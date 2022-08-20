Россия пошла в массированное наступление на Донбассе на нескольких направлениях, продолжаются боевые действия, сообщает УНИАН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В сводке говорится, что вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.

На Бахмутском направлении потерпела огневого поражения гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Российские войска вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня неподалеку Немаленького, Сулиговки и Мазановки.