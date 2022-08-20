Германия передала Украине еще три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

В частности, в разделе о предоставленной Украине военной поддержке говорится о том, что ею уже получено 15 зенитных самоходных артиллерийских установок GEPARD (добавилось еще три, поскольку ранее речь шла о 12 таких установках).

Также Украина получила от Германии 44 бронетранспортера M113 (добавилось еще 11, потому что ранее было известно о передаче 33 таких бронетранспортеров).