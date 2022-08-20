Представители Анкары, Хельсинки и Стокгольма проведут в августе встречу, на которой обсудят вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом заявил глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто в городе Миккели на летнем заседании партии «Союз «зеленых», передает ТАСС.

«В настоящее время министерство иностранных дел республики готовит встречу между официальными лицами трех стран. Ожидается, что на ней будут рассмотрены пункты Меморандума о взаимопонимании, согласованного Финляндией, Швецией и Турцией на Саммите НАТО в Мадриде», — цитирует министра телекомпания Jules.