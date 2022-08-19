Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу вечером приехал в Молдову с незапланированным визитом. Как сообщила пресс-служба президента Молдову, Гутерриш приехал на автомобиле из Одессы.

«Остановка в Кишиневе, которая изначально не была запланирована в маршруте, объявленном ООН, произошла после того, как Гутерриш в пятницу посетил Одессу, чтобы на месте увидеть, как выполняется соглашение по экспорту украинского зерна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ожидается, в субботу в Кишиневе Гутерриш встретится с президентом Молдову Майей Санду, после чего вылетит в Стамбул, где завершит свое турне по Европе, посетив Совместный координационный центр, который следит за соблюдением соглашения об экспорте украинского зерна.