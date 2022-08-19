Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции о том, что число заражений оспой обезьян подскочило более чем на 20% по всему миру на прошлой неделе. Об этом сообщает CNBC.

За прошедшую неделю врачи выявили около 7500 новых случаев инфицирования оспой обезьян. Всего же в мире зарегистрировано более 35 тыс. случаев в 92 странах, которые в основном приходятся на Европу и Америку. Сообщается о 12 погибших.

В ВОЗ также подчеркнули важность обеспечения широкой доступности мировых запасов вакцины против обезьяньей оспы под названием Jynneos.