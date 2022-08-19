Совершивший кражу в доме народного артиста Алима Гасымова Эльнур Мовламов выразил протест против решения суда.

Осужденный Эльнур Мовламов подал кассационную жалобу на решение Бакинского апелляционного суда, передает АПА.

В жалобе содержится просьба изменить решение, избрать более мягкое наказание.

Жалоба была подана в Верховный суд.

Мовламов Эльнур признан виновным по статьям Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 180.2.4 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и приговорен к 9 годам лишения свободы.

В решении суда отмечено, что гражданский иск, поданный потерпевшей Тамиллой Аслановой в связи с причиненным ей ущербом в 51 621 манат, должен быть удовлетворен, а ущерб возмещен в полном объеме.