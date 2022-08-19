США намерены вскоре выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до $775 млн, сообщает Пентагон.

Боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним войдут в новый пакет военной помощи США Украине. США выделят Украине 15 беспилотников Sky Eagle, ракеты HARM для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW, 1 тысячу Javelin.

США изучают возможность передачи Киеву новых средств в надежде переломить в его пользу ход боевых действий на востоке и юге Украины, планируют передать Украине ЗРК NASAMS через 2-3 месяца — Пентагон.