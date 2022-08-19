В Моссаде заявили, что произошло назначение двух женщин на руководящие должности в организации. Сейчас в исполнительном органе, который возглавляет агентство, четыре женщины, пишет JPost.

Одна из женщин, чьи имена не разглашаются, недавно заняла должность главы отдела разведки Моссада, что соответствует уровню главы военной разведки в ЦАХАЛе. Вторая назначена начальником отдела Ирана.

Разведывательный отдел Моссада, которым в настоящее время руководят две женщины считается одним из основных якорей и двигателей роста организации