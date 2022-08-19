Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в одесский порт, сообщает РБК со ссылкой на публикацию депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Одесса, порт. Генсек ООН Гутерриш прибыл», — написал Гончаренко.

Генсек находится с визитом в Украине с 17 августа. Накануне он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече стороны обсуждали соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.