Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Исаагом Герцогом.

Как передает Report, об этом сообщается на Twitter странице Администрации президента Турции.

В ходе встречи были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Эрдоган заявил о том, что считает решение о взаимном назначении посла важным шагом на пути к позитивному развитию турецко-израильских отношений.

«Президент Эрдоган заявил, назначение послов даст новый импульс отношениям между двумя странами», — заявил он, добавив, что Турция выступает за развитие сотрудничества и диалога на основе взаимного уважения.